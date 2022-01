Elezioni Quirinale, Salvini: «Presidente donna sarebbe un bellissimo segnale»

C'è già un accordo di maggioranza su un Presidente della Repubblica donna o è un auspicio? «No, è un auspicio. Io continuo a lavorare per questo perché sarebbe un bellissimo segnale, quando tutti fanno convegni sulla disuguaglianza di genere, sulla disparità di trattamento, sulla difficoltà di essere mamma e lavoratrice, sul fatto che a livelli apicali ci siano poche donne. C'è da eleggere la prima carica dello Stato. Sarebbe bello, se ci fosse un profilo valido, a parità di meriti che ci fosse una donna». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti all'arrivo a Montecitorio. «Io sconfitto? Se non eleggiamo rapidamente un Presidente della Repubblica all'altezza, penso che perdiamo tutti». ha aggiunto Salvini. «Sarò eccessivamente generoso. Ho capito che qualunque proposta abbia l'ok mio e della Lega, da altre parti viene bocciata. Quindi, visto che non voglio fare male alle persone, adesso io aspetto che siano altri a fare proposte e, quando mi dicono, sarò l'ultimo a dire di sì. Ieri fino a quattro donne impallinate una dopo l'altra», ha proseguito Salvini. Astensione se non ci sarà un nome condiviso allo scrutinio per il Quirinale delle 9.30? «Sì, i voti a caso non fanno fare bella figura al Parlamento», ha concluso il leader della Lega. (LaPresse)