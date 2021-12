Quirinale, Salvini: «Pranzo Meloni-Moratti? E' montatura di panna, incontri segreti non si fanno al ristorante»

«Non faccio nomi e non commento. Gli incontri che io faccio rimangono riservati. Si sono viste in un ristorante in piazza a Roma, se uno vuole fare un incontro segreto non va a mangiare in piazza davanti a Montecitorio». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in riferimento all’incontro tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Salvini, in vista al cantiere delle ex acciaierie Falk a Sesto San Giovanni, ha concluso: «Mi sembra una montatura di panna».