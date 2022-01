«Sono deluso dalla sinistra, diserta il voto, diserta gli incontri proposti. Spero non sia il giorno della fuga, perchè se non si parla e non si vota la situazione non si risolve». Così Matteo Salvini, leader della Lega, in una dichiarazione.

Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev