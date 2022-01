Quirinale, Romeo (Lega): «Draghi resti dove è. Berlusconi è il candidato del centrodestra»

«Il giochino che vogliono fare è creare divisioni all'interno del centrodestra e fare in modo che la Lega esca dal governo. Noi ci rimarremo nel governo, manteniamo i nostri impegni per il bene del Paese. Vogliamo che Draghi resti dove è, visto che sta facendo un buon lavoro». Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. «Berlusconi è un candidato del centrodestra e il centrodestra lo sosterrà, il lavoro che faremo è trovare un candidato a larga condivisone significa confrontarsi anche con altri, però questo resta il candidato del centrodestra. E' una partita che sta giocando il nostro leader Salvini, come è giusto che sia e i deputati della Lega sono compatti, leninisti ma anche democratici», ha concluso Romeo.