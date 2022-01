Quirinale, Ravetto: «Casellati scelta storica che ci allinea a Ue, sono orgogliosa del mio partito»

«Sono orgogliosa del mio partito, che candida una donna delle Istituzioni al Quirinale. Un onore proporre Maria Elisabetta Casellati come presidente della Repubblica, una scelta istituzionale. E' una donna, è già la seconda carica dello Stato nonchè vice dell'attuale presidente. Una scelta storica, un passo avanti anche in Europa per la nostra nazione per allinearci sulla strada della parità di genere. Chi dice no all'elezione della presidente Casellati fa uno sfregio anche all'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha ripetutamente detto di non essere disposto a riproporsi per il bis del suo mandato». Lo dice in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it