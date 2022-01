Quirinale, Molinari: «Se non sarà Berlusconi il nome lo farà la Lega»

«Il piano A è Silvio Berlusconi, ed l'unico piano in campo adesso. Se Berlusconi non dovesse candidarsi è evidente che il nome deve essere fatto dal centrodestra, e oggi il primo partito del centrodestra è la Lega, quindi da Salvini». Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, parlando della corsa al Quirinale. «Il centrodestra se sta compatto non implode. Deve essere leale a Berlusconi in prima fase e leale all'altro nome che dovesse venire fuori», ha aggiunto Molinari. (LaPresse)