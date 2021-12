Quirinale, Meloni: «Capo di Stato donna? Non è una partita a Indovina chi»

«Un Capo dello Stato donna? Ovviamente io sono a favore del fatto che le donne si facciano strada nel mondo della politica. Ma non è questo il modo di affrontare il tema del Qurinale. Non è una partita a Indovina chi per cui si sceglie donna, uomo, alto, basso, giovane, vecchio e così via. Serve una persone che rappresenti al meglio la Repubblica" così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni alla presentazione del volume "Pedagogia e politica. Costruire Comunità Pensanti» a cura di Luciano Violante, Pietrangelo Buttafuoco, Emiliana Mannese a Roma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev