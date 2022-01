Quirinale, Mascia (Popolo Viola): «Il 4 gennaio in piazza per dire no a Berlusconi»

«Il 4 gennaio saremo in Piazza Santi Apostoli a Roma, dalle 17 in poi, con il nostro presidio «il Quirinale non è un bunga bunga». Lo faremo perchè pensiamo che sia irragionevole e birrazzo pensare che colui che ha collezionato processi, leggi ad personam per se e le sue aziende, gaffe sessiste, relazioni compromettenti, possa rappresentare tutte le italiane e tutti gli italiani. Il nostro appello alla partecipazione al nostro presidio è rivolto a tutte le donne, ma soprattutto a quelle che dovranno votare per la - come speriamo noi - o il Presidente della Repubblica. Berlusconi ha svilito il ruolo delle donne con le sue innumerevoli gaffe sessiste», così Gianfranco Mascia nel corso di presentazione della manifestazione del 4 gennaio per dire no all’elezione di Berlusconi al Quirinale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev