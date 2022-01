Elezioni Quirinale, Lupi: «Casellati, Pera e Tajani, tutti nomi autorevoli. Dialogo è aperto»

«Casellati, presidente del Senato non è un profilo istituzionale? Tajani, che è stato presidente del Parlamento europeo, non è un profilo istituzionale? O Marcello Pera, ex presidente del Senato? Potrei continuare, così come il centrosinistra potrebbe avere profili istituzionali. Credo che il problema non sia il profilo istituzionale. Il centrodestra ha la maggioranza relativa dei grandi elettori e deve dialogare col centrosinistra per trovare il candidato che abbia ampio consenso, questo dobbiamo fare». Così il leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi in una dichiarazione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it