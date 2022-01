«Nonostante sia chiaro che nessuno ha la maggioranza, il centrodestra si è comportato come se la avesse e ha tentato l'assalto al Colle. E ci siamo trovati nella difficoltà di dover respingere questo assalto, dall'altra il nostro problema è che non basta dire di no. Anche con il centrodestra dobbiamo individuare accordo», così Enrico Letta sul Quirinale.

/ Facebook Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev