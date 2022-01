Quirinale, Fratoianni (SI): «Sul nome di Draghi si gioca la stabilizzazione del quadro conservatore»

«Il passaggio che tra pochi giorni vedrà le Camere riunite per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, può rappresentare il tentativo concreto di stabilizzare un quadro politico "conservatore" nei confronti del quale Sinistra italiana e Europa Verde intendono rafforzare l'opposizione con un patto di consultazione. Perfino la discussione che si sta sviluppando intorno a Draghi, sia che resti a palazzo Chigi o che vada al Quirinale si pone l'obiettivo di stabilizzare un quadro politico che non dà le risposte di cui il Paese ha bisogno, sul lavoro, sull'ambiente, sui diritti sociali. Al governo della conservazione diciamo che non si possono scaricare sulla scuola le responsabilità di chi non è stato in grado, in questi mesi, per mettere in sicurezza il rientro». Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine di una conferenza stampa che si è svolta alla Camera e alla quale hanno partecipato anche i due portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev