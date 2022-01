Nell'aula del Parlamento in seduta comune scorrono i nomi durante la prima chiama per l'elezione del Capo dello Stato. Quando arriva il turno del senatore Mattia Crucioli (gruppo Misto, ex M5s), l'accento di chi legge cade sulla "u". A quel punto, risuona la voce del presidente di palazzo Madama Elisabetta Casellati, che corregge la pronuncia: "Cruciòli", prontamente ripetuta da chi fa l'appello.

Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it