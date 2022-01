Elezioni Quirinale, Conte: «Pd-M5s-Leu fronte progressista, siamo tutti allineati»

«Con Letta non ci sono differenze di valutazione ma non parlate più di vertice di centrosinistra. Noi siamo un fronte progressista, ognuno con le proprie sensibilità. Ci confronteremo con gli amici della coalizione e con le forze del centrodestra, aspettiamo a fare valutazioni. Siamo tutti allineati per un Presidente super partes e di alto profilo, lavoriamo per questo». Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in merito all'elezione del Presidente della Repubblica.

Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it