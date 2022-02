«Il premier Mario Draghi non può spostarsi al Quirinale mentre nel paese c'è un'emergenza in atto, i cittadini aspettano delle risposte. Il Movimento ha sposato questa linea "nell'ottica di valorizzare l'operato del premier, di assicurare massima continuità e tempestività all'azione di governo e questo obiettivo è stato raggiunto». Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it