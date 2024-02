Protesta trattori, Meloni: «I temi degli agricoltori sono giusti»

"Penso in Europa si sia sbagliato molto da questo puntodi vista"

Bruxelles, 1 feb. (askanews) - "Sugli agricoltori, io sono leader di un partito politico che in Europa ha votato contro la gran parte delle questioni che oggi giustamente gli agricoltori pongono, penso si sia sbagliato molto da questo punto di vista. Quando abbiamo detto che la transizione ecologica non doveva essere una transizione ideologica e che non si doveva scambiare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, oggi cominciamo a vedere risultati". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio europeo straordinario, a proposito delle proteste degli agricoltori.