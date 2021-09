«Le eccellenze italiane sono un segno distintivo. Siamo iprimi in Europa per marchi riconosciuti. L'Italia non produce cibo, ma distintività, cultura e tradizione». Lo ha dichiarato Stefano Patuanelli, Ministro dell'Agricoltura, durante un'informativa sulla tutela della denominazione di origine controllata del "Prosecco" al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it