«Dopo la Casellati scendiamo fino alla 12esima carica dello Stato per trovare qualcuno che piaccia a Letta? Direi di no, piuttosto vorrei ricevere una proposta da Conte e Letta. Letta finora ha detto solo «No», ma non si capisce quale proposta abbia». Così Matteo Salvini, il leader della Lega in conferenza stampa alla Camera.

Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it