Ponte sullo Stretto, Salvini: «Unisce Italia ad Europa, noi lo faremo»

«Costa di più non fare il ponte che fare il ponte sullo stretto. È indispensabile, utile, necessario collegare non Messina a Reggio, ma l'Italia all'Europa. Non basta, certo, il ponte, e serve finire le opere irastrutturali in Sicilia e in Calabria, ma pensate all'immagine dell'Italia nel mondo con un'opera di ingegneria unica, fattibile e realizzabile che si ripaga in un anno. Ogni anno i siciliani per il non avere il ponte spendono cinque miliardi di euro. Siccome l'Europa ci dà sempre poco o niente, se ci aiutano a fare quest'opera si quantificano decine di migliaia di posti di lavoro a Messina e a Reggio Calabria. Chi continua a dire di no al ponte è ignorante, in malafede o altro. Questo vale anche per il nucleare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro elettorale a Vibo Valentia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev