Ponte sullo Stretto, Salvini: «Entro due anni al via i lavori»

(LaPresse) «Per il Ponte sullo stretto di Messina i soldi si trovano. Per mettere in sicurezza l'Italia i soldi si trovano. Sul ponte abbiamo riportato in vita la società, l'abbiamo finanziata, ora spetta agli ingegneri fare egregiamente il loro lavoro». A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ai cantieri della stazione dei Fori Imperiali della Metro C di Roma. «Non avere il ponte costa alla Sicilia 6 miliardi di euro l'anno, oltre al danno ambientale e climatico. Il ponte, stando a uno studio, farebbe risparmiare 140 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell'aria oltre al disinquinamento del mare», ha proseguito il vice premier: «Se si sceglierà la via dell'aggiornamento del vecchio progetto l'obiettivo è entro due anni partire con i lavori».

