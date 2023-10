Migranti, Giorgia Meloni: «Comprendo la posizione di Polonia e Ungheria»

(Agenzia Vista) Granada, 06 ottobre 2023 "La percezione del Patto della migrazione tra Italia, Polonia e Ungheria è "diversa per una questione soprattutto geografica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Granada commentando il no di Varsavia e Budapest al capitolo migrazione della dichiarazione finale. "Abbiamo votato il Patto perché le nuove regole sono migliori delle precedenti ma io non ho portato questa priorità, è il dibattito di una vecchia percezione, la posizione nostra è diversa da Polonia e Ungheria per una questione geografica. Loro capiscono la posizione italiana, la loro posizione la comprendo perfettamente e non pregiudica il nostro lavoro", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it