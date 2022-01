«Siamo tutti consapevoli di quest'importante iniziativa attuata dall'Ue che è la prima per attuare l'intero programma del Next Generation. La partecipazione delle parti sociali non è un optional, è lo stesso regolamento europeo che lo indica». Così il presidente del Cnel Tiziano Treu durante un incontro sul Pnrr. Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it