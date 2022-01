«I primi investimenti del Pnrr sono iniziati e il Paese sta ripartendo. Serve un lavoro costante che come Cnel stiamo monitorando ma c'è bisogno per fare questo di stabilità politica» così il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Tiziano Treu a margine dell'evento "Quali opportunità per l’Italia dall’Action Plan for the Social Economy?” nella Sala del Parlamentino alla sede del Cnel a Roma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it