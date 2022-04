Pnrr, Speranza: «Nessun Ministro della Salute ha avuto tante risorse in un colpo solo»

«Oggi ci sono le condizioni per una battaglia sulle risorse che prima non c'erano. Abbiamo fatto salire il fondo sanitario nazionale da 114 miliardi a 124 miliardi. Si metteva mediamente un miliardo in più all'anno, ora siamo arrivati a 10 miliardi in più, nel giro di 30 mesi. Nessuno ha mai avuto tante risorse». Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al convegno Health&Science Bridge 'La salute dalla donna. Politiche per il futuro", organizzato presso il Centro per gli Studi Americani, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it