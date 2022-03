Pnrr, Messa: «Nuovo bando Prin da 420 mln, il 40% andrà al Sud»

«I centri di ricerca e gli atenei del Mezzogiorno possono superare la soglia del 40% del bando Prin e accedere alle risorse restanti, perchè non sono destinate al nord. Il bando Prin, Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, lo abbiamo da tantissimi anni ed è sempre stato bandito con finanziamenti decisamente inferiori: 391 milioni di euro nel 2017 e 179 milioni di euro nel 2020. Non è mai stato applicato il vincolo del 34% in quanto i Prin che sono finalizzati alla ricerca di base, libera, non sono assimilabili a programmi di spesa in conto capitale. Con il bando del 2022 abbiamo concentrato in un'unica procedura sia le risorse che provenivano dalla ordinaria programmazione nazionale, che quest'anno era intorno ai 300 milioni, sia i 550 milioni di euro che sono una parte riservata al Prin dal Pnrr. La massa critica che compone tutte le risorse è di 741,8 milioni di euro, ed è stato applicato il 40% alla componente del Pnrr che era di 550 milioni». osì la ministra dell'Università Messa al Question Time sulla questione esuberi della Pfizer di Catania. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it