Pnrr, Meloni: «12,4mld per le imprese, oltre 300 mln al turismo. Nuovo piano supera criticità»

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Ieri la Commissione europea, dopo un lungo e faticosissimo lavoro di confronto, ha approvato le modifiche al Pnrr presentate dall'attuale governo nello scorso mese di agosto. E' un lavoro del quale vado estremamente fiera", commenta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in video collegamento al Forum Internazionale del Turismo in corso a Baveno. "Oggi - sottolinea - siamo in grado di presentare un nuovo Piano che si concentra su due questioni: da una parte supera le criticità che esistevano nell'attuazione di alcune misure precedentemente previste - perché noi non vogliamo perdere neanche un euro di queste risorse; dall'altra, concentra le risorse sul sostegno alla crescita con un percorso più incisivo di riforme e investimenti". Fonte video: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Meloni a Forum Turismo: manca manodopera per assistenzialismo Rdc