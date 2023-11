Pnrr, De Luca: Dubito sarà completato, miliardi bruciati senza risolvere problemi

"Io sono fra quelli che ritengono sarebbe stato utile affrontare il Pnrr per risolvere quattro o cinque grandi problemi strutturali dell'Italia, ma notoriamente non siamo un paese serio, quindi stiamo bruciando miliardi e alla fine dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, se lo completeremo, e ho i miei dubbi, non avremo risolto nessuno dei problemi strutturali del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a Ecomondo, in corso a Rimini, al panel dedicato al 'Progetto di autonomia idrica e di gestione delle grandi reti in Campania'. "Quello dell'autonomia idrica doveva essere uno dei quattro o cinque grandi progetti da finanziare con i fondi del Pnrr", ha aggiunto.