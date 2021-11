Piemonte, incontro Cirio-Lo Russo. Il governatore: «Lavorare insieme per far ripartire la regione»

(LaPresse) "Bilancio positivo, noi siamo scelti dai cittadini e quando uno è scelto dai cittadini bisogna lavorare insieme. Questo si chiama rispetto istituzionale e non dobbiamo perdere l'occasione storica di far ripartire il Piemonte e il Piemonte riparte solo se riparte Torino e quindi bisogna lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità che una buona gestione del piano vaccinazioni ci sta dando". Queste le parole del governatore Alberto Cirio interpellato a margine dell'incontro con il neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Possiamo guardare al futuro con buone speranze e dall'altra parte abbiamo le risorse economiche da spendere al meglio e al meglio tu le cose le fai se non le fai da solo", ha aggiunto Cirio che ha poi concluso: "Lavoreremo insieme e lavoreremo nella direzione di portare lavoro, occupazione, sicurezza a questa città e al Piemonte".