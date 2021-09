«E' una proposta di legge che guarda ai giovani e che punta a introdurre una norma di buonsenso. Chiedere qualcosina in più a chi ha tantissimo. E' importante in un momento in cui la destra sbraita contro il reddito di cittadinanza. Immaginiamo di poter recuperare 10 miliardi l'anno», così Nicola Fratoianni ad Ancona per la raccolta firme sulla legge patrimoniale. / E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it