Parlamento Ue, la presidente Metsola omaggia David Sassoli

«Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale». Lo ha detto la neopresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nell'Assemblea del Parlamento europeo. «La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e nazionalismo, queste sono false illusioni, l'Europa è l'esatto opposto di questo», ha aggiunto