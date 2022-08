Paragone: «Mi sono messo l'orecchino per evitare discriminazioni, non escludo nessuno a prescindere»

«Io non escludo nessuno a prescindere,i sono messo l'orecchino per evitare discriminazioni. Casapound non è organica a italexit, Carlotta ha accettato di candidarsi con noi. Ci appoggiano anche tanti esponenti di sinistra». Lo afferma il leader di Italexit Gianluigi Paragone a margine alla presentazione della lista del movimento del Lazio, a proposito della candidatura di Carlotta Chiaraluce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

