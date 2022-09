Orlando: «Destra unita dalla legge elettorale ma divisa su questioni fondamentali»

«Ci troviamo di fronte a una destra che è unita dalla legge elettorale, ma che è divisa dal punto di vista programmatico e non soltanto sulle questioni marginali che riguardano le diverse sfumature di una coalizione, ma su questioni fondamentali in questo momento come la collocazione internazionale». Lo ha detto a Sky TG24 il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, del PD, ospite a Start su Sky TG24.