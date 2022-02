Orlando: «Contro caporalato investire in trasporto e alloggio»

«Non e' soltanto sui servizi del lavoro che io credo si debba investire. Spesso questo segmento di lavoratori finisce nella rete dei caporali perche' ricattati sul trasporto e sull'alloggio. E' un'altra questione fondamentale. Su questo c'e' un investimento del ministero del Lavoro con Anci per realizzare una mappatura, ora conclusa, relativa alla presenza dei lavoratori stranieri impegnati nell'agroalimentare che vivono in realta' infornali o formali all'interno dei comuni italiani. Hanno risposto 3.833 comuni di cui 38 hanno insediamenti di carattere informale. La mappatura e' una precondizione per l'utilizzo dei 200 milioni del Pnrr per il superamento dei ghetti. Oggi abbiamo quei 200 milioni per realizzare questi interventi». Lo sostiene il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un convegno al Cnel sul lavoro agricolo. Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it