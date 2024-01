Open Arms, Salvini arriva nell'aula bunker di Palermo

Il vicepremier Matteo Salvini è arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per partecipare alla nuova udienza del processo Open Arms che lo vede imputato per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. Il ministro è accompagnato dalla sua legale, l'avvocata Giulia Bongiorno: « Qui tribunale di Palermo - scrive sui social Salvini- pronto a prendere parola nell’aula bunker al processo che mi vede rischiare 15 anni di carcere per avere, da Ministro dell’Interno, difeso la sicurezza e i confini del mio Paese. A testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto».