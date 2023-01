Botta e risposta tra Bartolo (Pd) e Ceccardi (Lega) a Strasburgo: «Vergogna criminalizzare Ong»

L’europarlamentare del Pd Pietro Bartolo ha risposto all’intervento dell’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi a Strasburgo: «Chi dovrebbe occuparsi dei migranti? Abbiamo preso per scontato che queste persone arrivino in questo modo, questa situazione l’avete creata voi, obbligandoli a venire in questo modo. Li abbiamo depredati, è l’Europa ad occuparsene, non le Ong». Su Twitter Bartolo ha poi aggiunto “Criminalizzare le Ong è vergogna sulla pelle dei disperati”. / Twitter Bartolo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

