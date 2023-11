Giulia Cecchettin, Schlein: «Lotta a patriarcato è responsabilità anche degli uomini»

«L'omicidio di Giulia Cecchettin ci ha scosso nel profondo. Non è morta, è stata uccisa dal suo ex che ne dovrà rispondere davanti alla giustizia. Perchè sia fatta giustizia per Giulia Cecchettin e Tita Talamelli e per tutte le altre donne uccise non basta la condanna. La cultura tossica del patriarcato resiste ed è responsabilità collettiva sconfiggerla, soprattutto è responsabilità degli uomin». Lo dice Elly Schlein alla direzione del Pd.

Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it