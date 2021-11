«Non esistono soluzioni nucleari pronte, ma ce ne sono alcune che in tempi non biblici potrebbero essere interessanti. Dobbiamo capire i pro e i contro di ogni energia, secondo me un Paese che ambisce a essere tra i primi al mondo deve investire in ricerca. Secondo me come umanità dovremmo arrivare alla fusione nucleare», così il ministro Cingolani nel corso di una conferenza stampa.

Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev