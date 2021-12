Renzi d'accordo con Bassetti: «Restrizioni siano solo per No vax»

«Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei No vax». A parlare è il leader di Iv, Matteo Renzi in video postato su Facebook, in cui chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid, sulla scia di quanto suggerito dal prof. Matteo Bassetti.

Quarantena solo per positivi e no vax? Bassetti: «Cambiamo le regole, chi è vaccinato ha poco più di un raffreddore»

«Sono contento che la politica abbia smesso di chiacchierare di Quirinale - afferma Renzi - tema che non è all'ordine del giorno. Quello che è all'ordine del giorno è come affrontare l'ondata di nuovi contagi». Su questo punto, spiega il leader di Iv, «vado un pò contro corrente: io la penso un pò come Matteo Bassetti, perché il virus è cambiato, è meno aggressivo, è più contagioso ma meno aggressivo, grazie innanzi tutto ai vaccini».

«E allora .- prosegue l'ex premier -cambiamo le regole, non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa. Prima regola: se sei vaccinato non vai in quarantena quando entri in contatto con un positivo. Seconda regola: acceleriamo sui vaccini, anche sulle terze dosi, anche senza prenotazione. Terza regola: se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il contro delle scelte dei no vax», conclude Renzi.