No Green pass, Mattarella: «Manifestazioni hanno provocato incremento contagi»

«In queste ultime settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l’attacco recato, in alcune delle nostre città, al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l’ordine pubblico, sovente con l’ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anticovid, hanno provocato un pericoloso incremento dei contagi», così il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso del suo intervento all'assemblea Anci a Parma.

Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it