«A Trieste già cominciamo a chiudere. Trieste è una città bellissima violentata da bande di imbecilli. Qualcuno ha protestato per l'uso degli idranti da parte delle forze dell'ordine. Daremo in dotazioni coriandoli e petali di rose, rami e candele profumate», così il presidente della Campania De LLuca in diretta Facebook.

Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it