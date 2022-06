Di Nicola (IpF): «Limite due mandati? Siamo evoluzione M5S. Contesto cambia e anche le regole»

«Il limite dei due mandati? Il Movimento 5 Stelle come era prevedibile avrebbe avuto un'evoluzione. Noi siamo parte di questa evoluzione. Evolvendosi cambia il contesto e possono cambiare le regole. Inviterei tutti a tenere presente che quando si fanno queste scelte così delicate non credo si pensi alla poltrona» così il capogruppo al Senato di Insieme per il Futuro Primo Di Nicola a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

