Salvini porta regali ai piccoli pazienti del Buzzi di Milano: "Bello essere qui, è Natale per tutti"

«È bello essere qua per fare in modo che sia Natale per tutti, anche per i bimbi meno fortunati. È il quindicesimo anno che con le ragazze e i ragazzi della Lega veniamo all'Ospedale Buzzi dei bambini per portare i regali". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini , al suo arrivo nella struttura sanitaria milanese intorno alle 10 di questa mattina. "È una tradizione che mi vede assolutamente contento. Ci sono circa venticinque bambini che trascorreranno qui la notte di Natale e per loro Babbo Natale arriva. Sono particolarmente affezionato perché qua c'è il centro alla vita dell'ospedale Buzzi - ha aggiunto -, grazie ai cui volontari sono nati duemila bambini in questi anni. In un momento in cui tanti parlano di crollo delle nascite e di denatalità, aiutare le mamme a scegliere la vita è qualcosa di importante". Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev