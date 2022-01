Morto David Sassoli, il discorso a dicembre consegnando il premio Sacharov a Navalny

Addio al Presidente del parlamento Europeo David Sassoli. Sassoli era stato ricoverato per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. «La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei». Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Dicembre consegnando il premio Sacharov Sassoli aveva detto: «Navalny è stato attivista, candidato politico e blogger. La sua azione per la libertà di pensiero è riconosciuta come un valore assoluto. La lotta alla corruzione è una lotta per il rispetto dei diritti umani universali. Per difendere questi principi Navalny è stato privato della libertà. E' un prigioniero politico e a nome del Parlamento europeo chiedo il suo rilascio», così il Presidente del Parlamento Ue nel corso della cerimonia per il premio Sacharov. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev