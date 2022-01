Morte Sassoli, Fornaro (Leu): «È un giorno triste per un'idea di buona politica»

«E' un giorno triste per un'idea di buona politica, di una politica non urlata, capace di ascoltare anche le ragioni dell'altro e fondata su valori forti, coerentemente vissuti da David per una vita intera con una straordinaria coerenza. I valori profondi della cultura del cattolicesimo democratico. David è sempre stato vicino agli ultimi, ai diritti delle minoranze. Ci lascerà il suo sorriso gentile, il suo tratto». Lo ha affermato il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, nel corso del suo intervento in occasione della cerimonia di commemorazione nell'Aula di Montecitorio in onore del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, deceduto all'età di 65 anni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it