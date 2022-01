Maria Rosaria Sessa è stata proclamata deputata. Lo ha annunciato in Aula della Camera il presidente di turno, Andrea Mandelli, riferendo l'esito della Giunta delle elezioni. È la prima dei non eletti nelle liste di Forza Italia nella medesima circoscrizione di Vincenzo Fasano, in Campania, e subentra al collega scomparso domenica. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it