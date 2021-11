«Sono certamente dispiaciuto sul piano personale che l'operazione non sia andata a buon fine. Tuttavia uno dei tratti distintivi di un corretto percorso di crescita è rappresentato dalla consapevolezza di quando abbandonare una operazione. E questo è stato uno di quei momenti. Era un'operazione che poteva essere realizzata, ma non ad ogni costo», così l'amministratore delegato di Unicredit in audizione alla Camera.

