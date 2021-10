Mirabelli (Pd): «Ddl Zan parla di diritti e libertà, non toglie qualcosa a nessuno»

«Balboni racconta che questa è una legge contro la famiglia, ho sentito dire che serve a consentire ai maschi di giocare nei campionati femminili, tante cose dette a prescindere dal contenuto della legge, questa legge, invece vuole tutelare le persone è volta a non lasciare sole le persone che hanno diritto pieno di cittadinanza. E' legge che parla di diritti e libertà, non legge che toglie qualcosa a qualcuno». Lo dice in Aula, al Senato, il senatore del Pd, Franco Mirabelli, intervenendo nella discussione sul ddl Zan. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it