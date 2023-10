Milano, migliaia al corteo pro Palestina

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in strada a Milano per mostrare solidarietà al popolo palestinese, colpito dalla guerra scoppiata il 7 ottobre scorso tra Hamas e Israele. Il lungo corteo si è snodato per le vie del centro città, vigilato a distanza da agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi ed esposto cartelli e striscioni con la scritta: "Fermiamo il genocidio a Gaza, salviamo Gaza".