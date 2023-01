Migranti, Tajani: «Con Tunisia impegno per risolvere il flagello dell'immigrazione»

«E’ stato un incontro molto positivo, abbiamo confermato i rapporti solidi di amicizia tra due Paesi vicini con l’impegno dell’Italia di continuare a lavorare con la Tunisia per rinforzare i legami economici, gli investimenti italiani, ma soprattutto ci siamo soffermati sulla grande questione della immigrazione. Non è solo un problema di sicurezza, ma bisogna intervenire alle radici. Dovremo lavorare per una strategia che permetta all’Italia di essere protagonista e risolvere il flagello dell’immigrazione». Lo ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a margine dell’incontro con il Presidente della Repubblica della Tunisia Kais Saied a Tunisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

