Migranti, Salvini: «Orgoglioso dei segnali di cambiamento dati dal governo»

«Tutto il governo vuole tornare a contrastare i trafficanti di esseri umani. Tutto il governo. E tutto il governo chiede che l'Europa non lasci sola l'Italia». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione del prolungamento della Tangenziale Nord A52 Rho-Monza. «Tutto il governo -avverte Salvini- lavorerà perché non siano associazioni private finanziate da privati a gestire i traffici e i flussi di immigrati in Italia». Quanto alla telefonata intercorsa tra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente francese Macron, commenta: «L'importante è che l'Europa faccia la sua parte come hanno detto tanti Paesi europei, non possono essere lasciati da soli i Paesi del Mediterraneo. Tutti devono fare la loro parte. Io -conclude- sono orgoglioso dei segnali di cambiamento che il governo in queste prime tre settimane ha dato da tutti i punti di vista».

Infrastrutture, Salvini: servono due leggi per non perdere 10mld