Migranti, Meloni: «Scrivere Piano Mattei insieme all'Africa»

"Abbiamo dovuto rinviare la conferenza Italia-Africa ai primi giorni di gennaio per cercare di capire meglio il quadro della situazione internazionale che intanto sta evolvendo. Il presidente Nyusi ha garantito non solo la collaborazione e la cooperazione del Mozambico nella stesura di quel piano Mattei che vogliamo presentare alla conferenza Italia-Africa, ma anche la sua presenza. Non ci sarebbe nulla di nuovo se noi pretendessimo di scrivere un piano da presentare all'Africa. Una cosa nuova può essere scriverlo insieme e capire dove vanno stabilite le priorità e come portare avanti insieme una strategia". Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa durante la sua visita in Mozambico. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it